Décès en Bourgogne Franche-Comté depuis la rentrée : +3,6% par rapport à 2019

Entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 3 912 décès, soit 3,6 % de plus qu'en 2019 sur la même période...

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions de France où cette hausse est la plus faible. Elle le doit notamment au fait que les départements de l'Yonne, du Doubs et de la Haute-Saône enregistrent moins de décès que l'année dernière. À l’opposé, le nombre de décès est supérieur de 15 % dans le Territoire de Belfort.

Depuis la rentrée, le nombre de décès est en légère augmentation par rapport aux deux années précédentes.

Le nombre de décès en hôpital repart à la hausse après l'accalmie de l'été.

Très exposées lors de la crise sanitaire de mars-avril, le nombre de décès parmi les personnes âgées de 85 ans ou plus est en baisse sur la période, par rapport à 2019, alors que pour les autres classes d'âge l'évolution est à la hausse. Le nombre de décès en hôpital repart à la hausse après l'accalmie de l'été.

Un excédent de décès à toutes les classes d’âge sauf chez les 85 ans et plus



Si le nombre de décès a augmenté de 3,6 % en Bourgogne-Franche-Comté sur la période du 1ᵉʳ septembre au 19 octobre 2020 par rapport à la même période de l’an passé, il est légèrement en baisse (- 1 %) chez les 85 ans ou plus.

En baisse durant le confinement de mars-avril puis durant l'été, le nombre de décès est reparti à la hausse depuis la rentrée chez les moins de 50 ans (+ 6 %).

Cependant ces décès ne représentent que 4 % du total toutes classes d'âge confondues. L'essentiel de la hausse de la mortalité est regroupée chez les 50-64 ans (+ 11 %), les 65-74 ans (+ 6 %) et les 75-84 ans (+ 8 %).



Tous âges confondus, le nombre de décès augmente sur cette période entre 2019 et 2020 de 4 % pour les femmes et de 3 % pour les hommes.