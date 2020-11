Le calendrier des pompiers ne sera pas présenté à la population pendant le confinement

« Le calendrier, c’est notre plus belle opportunité annuelle de nous retrouver au contact de la population, d’entrer chez les familles, et de faire passer nos messages sur la prévention et le volontariat ! », précise le Capitaine Frédéric MAURICE, Président de l’UDSP 25.



Les calendriers de sapeurs-pompiers, c’est une longue histoire !

Créés par Monsieur Perrin, de la SA France-Sélection, en septembre 1946, ils ont connu un succès immédiat.

Après la guerre, toutes les amicales de sapeurs-pompiers ont donc commencé à présenter leur calendrier aux habitants. Chaque acquéreur pouvait alors donner la somme de son choix. Ingénieuse manière d’alimenter les caisses de secours, mais aussi de se procurer le matériel nécessaire à l’époque où les sapeurs-pompiers dépendaient de l’autorité communale.

C’est devenu, depuis 1950, un apport essentiel aux amicales, issues des caisses de secours, dont la solidarité était la seule raison d’être. Elles protégeaient leurs membres en cas d’accident de la vie : décès en opération, blessures invalidantes, maladies graves ou incapacité due au service. Les dons engendrés permettent également de venir en aide aux orphelins et pupilles. Dans la droite ligne de cette vocation initiale et historique, les calendriers de sapeurs-pompiers restent aujourd’hui le plus fort levier financier des grandes actions sociales menées par notre réseau associatif.

En outre, forts de leur succès jamais démenti auprès de la population, les calendriers sont aussi devenus LE symbole identitaire des sapeurs-pompiers, en plus du fameux camion rouge. C’est en effet le seul objet spécifiquement pompier qui tient sa place dans tous les foyers de France.

Enfin, le calendrier est l’affaire de tous les sapeurs-pompiers. Car l’adhésion au réseau, c’est une implication associative dont le calendrier, formidable instrument de solidarité, est l’une des premières actions. Il est à la fois vecteur de cohésion entre collègues et d’une plus grande proximité avec la population.

Témoin de l’histoire de l’activité, il est un outil de communication très utile, et un moyen privilégié de véhiculer l’image des sapeurs-pompiers. Et, même si cette dernière est très positive, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.

Au contraire, un calendrier peut toujours être amélioré et enrichi de mille et une idées. Il permet de faire passer de multiples messages de manière ludique ou sérieuse, esthétique ou classique sur les activités des sapeurs-pompiers, leurs missions, leurs effectifs, mais aussi sur la prévention des risques et les consignes de sécurité. Il peut réveiller les vocations des petits et des grands.

La situation sanitaire ne permettra pas aux 73 Amicales des sapeurs-pompiers présentes dans les centres d’incendie et secours du Doubs de distribuer leur calendrier en cette période de confinement. Les sapeurs-pompiers même s’ils agissent avec une casquette associative représentent l’institution, nous bénéficions d’une tolérance de notre Direction afin de porter l’uniforme, il va donc de soi que la distribution à domicile ou sur des points définis dans les communes devant d’éventuels commerces ne serait pas crédible et de surcroit ne rentre pas dans les dérogations prévues dans la loi.

Nous espérons pouvoir relancer la distribution début décembre. Dans le cas d’une prolongation du confinement nous trouverons des solutions afin que chaque foyer puisse recevoir son traditionnel calendrier, l’adaptation est une compétence indéniable des sapeurs-pompiers.

Nous comptons sur la tolérance de la population du Doubs.





Capitaine Frédéric MAURICE, Président de l’UDSP 25