La ville d'Ornans candidate au programme "Petites villes de demain"

La Ville d’Ornans souhaite compléter cette approche avec ce nouveau dispositif d’Etat, au service des habitants et en faveur de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, du développement des services et des activités, de la valorisation des qualités architecturales et patrimoniales des espaces publics en particulier, de la promotion des mobilités douces, de la transition écologique, et du développement des usages numériques.



(Photo : Jean-Claude Grenier Président de la Communauté de communes Loue-Lison / Isabelle Guillame Maire d'Ornans)



______________________________





"Petites villes de demain"





Un programme qui accélère les projets de territoire

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.





Un programme accélérateur de la relance Le lancement de Petites villes de demain intervient au moment où notre pays connaît une crise sanitaire et économique sans précédent. Pour y faire face, l’Etat a décidé d’engager un plan de relance de 100 Mds €, dont une partie importante des crédits est territorialisée. Sa concrétisation repose notamment sur la mobilisation rapide des collectivités. Aussi, les 1 000 territoires engagés dans Petites villes de demain sont-ils, par leur dynamisme, la variété de leurs projets et leur engagement dans un modèle de développement plus écologique, des acteurs pleinement engagés dans la relance.

À ce titre, les Petites villes de demain pourront bénéficier immédiatement des crédits de la relance pour le financement de leurs projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion