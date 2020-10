L'association LarÊTE à Besançon, lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt «Fabriques de territoires»

Ces 60 nouvelles fabriques rejoignent les 110 tiers-lieux déjà labellisés.

Elles recevront une subvention de 150 000 euros sur trois ans afin de soutenir l’amorçage de leur projet, leur rayonnement au-delà du territoire dans lequel elles sont implantées, la constitution de leur équipe et la recherche de leur équilibre économique.

Elles intègrent ainsi une communauté animée par des valeurs de partage, la production de biens communs, l’expérimentation de modèles de gouvernance participative et l’ambition de produire du lien social au bénéfice des habitants de leur territoire.

Par ce programme « Fabriques de territoire », le Gouvernement encourage ce mouvement de fond et veut s’inscrire au côté des porteurs de projets, pour les aider à concrétiser et pérenniser leurs initiatives, en veillant à ce que tous les territoires soient concernés. Les ministères et partenaires associés ont défini une offre de services, qui s’étend de l’aide en amorçage, en investissement ou en fonds propres, à la mise à disposition de locaux ou à l’apport de recettes de fonctionnement. Cette approche originale est d’abord guidée par le souci de proposer un accompagnement sur-mesure à chaque porteur de projet.

LarÊTE à Besançon :



L’Arête est une association de création et de diffusion culturelle, utilisant des processus artistiques innovants. Sa vocation est d’ouvrir des espaces poétiques, de sensibiliser à l’art, de rendre possible des émotions et des expériences esthétiques et de médiatiser la création.

Elle œuvre aussi à la transition énergétique et écologique en participant à la réduction des déchets,mettant la création au services de solutions innovantes.

Pour toutes ses actions, elle mobilise des pratiques sociales créatives comme la collaboration, la pédagogie par le jeu, le détournement, le réemploi, la réutilisation, la réparation, la promenade, l’enquête sur le territoire, l’implication dans l’espace public, la valorisation des savoirs et des savoir-faire, l’ouverture aux initiatives de chacun, la mise en relation.



En fonction des contextes, l’association accompagne un collectif constitué d’artistes, d’enseignants, d’animateurs, de sociologues, de botanistes, d’ingénieurs… et s’associe à un public plus large qui s’investit dans la conception et / ou la fabrication d’un objet poétique. Elle peut, selon les besoins, trouver des partenaires auprès des institutions, des entreprises ou des acteurs locaux.

L’association agit dans deux lieux privilégiés, dont sont issus principalement les membres : Paris et Besançon et peut également se déplacer dans d’autres localités.