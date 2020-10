(PODCAST) David Carr-Brown réalisateur de "TRUMP FACE AU FBI".

Diffusion le mardi 27 octobre à 20H50 dans "Le Monde en face" sur France 5.

Noms d'oiseaux, attaques frontales, accusations de conspirations, le point culminant de cette assaut aura été l'éviction historique de son directeur, James Comey, en mai 2017.

Dans cette enquête, David Carr Brown est aidé par Myron Fuller, un ancien agent spécial du FBI, le premier à avoir rencontré Donald Trump. Déjà en 1976, le FBI s'intéressait au jeune promoteur immobilier qui se présentait alors comme le sauveur d'un New York en faillite. Pourtant, malgré ses contacts répétés avec la mafia, Trump ne sera jamais inquiété.

Pourquoi ? A la veille d'une élection historique, ce documentaire sillonne l'Amérique à la rencontre des anciens collègues de Myron Fuller. Tous travaillaient au bureau New-Yorkais du FBI, haut lieu de l'agence fédérale où se sont croisés les agents qui ont enquêté sur les plus grandes affaires des années 80 et 90.

Au fil de leurs rencontres avec des journalistes d'investigation, des informateurs et des agents du FBI, dont certains ont été - ou sont encore - proches du président Trump, David Carr Brown et Myron Fuller démêlent les liens troubles entre Trump, les mafieux en tout genre et le FBI.