La Communauté de Communes Loue Lison lance la phase de consultation du public de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Engagée dans une démarche volontaire ambitieuse pour lutter contre le changement climatique depuis 2011, avec un premier Plan Climat Énergie Territorial (PCET) réalisé par le Pays Loue Lison avec l’appui de la Région et de l’ADEME, le territoire est depuis 2015, labellisé Territoire à Énergie Positive (TEPOS) et lauréat de l’appel à projet «Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPcv).

Soutenue dans sa démarche par les services de l’État (Direction Départementale des Territoires (DDT), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)), la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA), la CCLL s’est pleinement investie depuis le 16/10/2017 dans l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PACET).





Cet outil à la fois stratégique et opérationnel permet de mener une démarche de transition écologique sur le territoire en impliquant tous les acteurs sur de nombreuses thématiques dans le but de :

- Diminuer la consommation énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables, pour pouvoir sortir des énergies fossiles ;

- Viser l’autonomie énergétique du territoire à horizon 2050 et s'engager ainsi dans la transition énergétique ;

- Atténuer les effets du changement climatique, et s’y adapter ;

- Améliorer la qualité de l’air et de diminuer les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Pour ce faire, Un diagnostic du territoire a vu le jour en septembre 2018.

Une stratégie horizon 2050 a ensuite été construite avec l’ensemble des partenaires locaux (les Communes, l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL), le Syndicat Mixte d’Énergies du Doubs (SYDED), l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue), la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), l’Office National des Forêts (ONF), les Communes Forestières (COFOR), le Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement (CPIE), le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), l’association TRI, …).

Cette stratégie est à énergie positive, c’est-à-dire que la production locale d’énergie renouvelable couvrira les besoins énergétiques du territoire d’ici 30 ans.

Pour arriver à cet objectif, un programme d’actions ambitieux mais réaliste a été défini par des groupes de travail constitués autour de six grandes thématiques que sont : la rénovation du bâti privé, l’exemplarité de l’action publique, la production d’énergies renouvelables, la mobilité, le développement économique et enfin l’agriculture, la biodiversité et l’eau. Ce programme d’action a ensuite été validé en conseil communautaire le 12 décembre 2019. Au titre des actions identifiées, nous avons par exemple :

- La mise en oeuvre de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique,

- La dotation aux territoires de moyens d’ingénierie pour accompagner les collectivités dans la gestion de leur patrimoine,

- La formation de tous les publics aux enjeux liés à la ressource en eau, à la biodiversité et au climat.



Pour réussir à atteindre les objectifs définis dans la stratégie du PCAET, il est nécessaire que tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes Loue Lison soient informés des 36 actions identifiées et s’approprient le projet dans sa globalité. C’est dans cet objectif que la CCLL organise du 15 octobre au 15 novembre prochain une phase de consultation du public. Au cours de cette phase, Le PCAET, l’évaluation environnementale, les avis des PPA et le mémoire en réponse seront mis à disposition du public pour avis et remarques.

L’ensemble de ces documents seront mis à disposition :

- Sur le site internet de la CCLL : www.cclouelison.fr

- Sur rdv sur chacun des trois pôles de la CCLL en format papier.

Les avis, remarques et propositions du public seront recueillis directement via un formulaire dédié sur le site internet de la CCLL ou par mail à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .