Dans notre région, 30 premiers lauréats du « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires »

Le « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires »

Doté de 150 millions d’euros en 2020 à l’échelle nationale, le fonds de soutien à l’investissement industriel dans les « Territoires d’industrie » vise à financer les projets industriels (créations et extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.) les plus structurants et pouvant démarrer l’investissement entre 6 mois et un an.

Les 30 premières entreprises lauréates en Bourgogne-Franche-Comté

Ces premiers projets ont été validés conjointement par le Conseil régional et la préfecture de région. 21 projets s’inscrivent dans les «Territoires d’industrie», soit 70 % des lauréats. Ce sont 30 premiers projets lauréats qui bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 20 M€ pour un volume d’investissement prévisionnel total de 115 M€. Cela représente un montant d’investissement moyen de 3,8 M€. Ces projets permettront de confirmer plus de 4.000 emplois et pourront générer plus de 550 emplois.

____

Les lauréats :









S.I.S – Maroquinerie (ETI)

Etray – Territoire d’industrie Haut Doubs Horloger

S.I.S est un groupe spécialisé dans la production de biens de maroquinerie.

Le projet vise à relocaliser en France une partie de la production de composants ou d’accessoires nécessaires à la fabrication de sacs ou articles de maroquinerie. Ces composants sont actuellement en grande partie fabriqués en Asie. L’objectif consiste également à optimiser l’organisation de la production et à améliorer les outils de gestion du parc machines et outillages.

40 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 900 seront maintenus.



JEAN-LOUIS BURDET SAS – Horlogerie (PME)

Damprichard – Territoire d’industrie Haut Doubs Horloger

Afin de gagner de nouveaux marchés dans l'horlogerie de luxe, l’entreprise JEAN-LOUIS BURDET SAS envisage l'achat de 3 machines de transfert d'usinage de maillons de bracelets métalliques auprès de la société STARTECH, basée à Damprichard (25450). Ces machines vont permettre d'importants gains de productivité (de l'ordre de 20 à 80% suivant les pièces) et ainsi proposer des prix de vente plus attractifs. Cet investissement a aussi l'avantage de soutenir l'activité de STARTECH, partenaire local, qui est essentiel à la poursuite de l’activité.

Grâce à ce projet 201 emplois seront maintenus sur le territoire.



SILVANT– Joaillerie (PME)

Damprichard – Territoire d’industrie Haut-Doubs Horloger

Spécialisé dans la fabrication d’articles mécaniques de luxe, SILVANT souhaite conquérir de nouveaux marchés, en s’engageant dans un programme de robotisation et de modernisation de son outil de production.

44 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.



VETOQUINOL SAS – secteur pharmaceutique (ETI)

Magny-Vernois – Territoire d’industrie Vosges Saônoises

VETOQUINOL est un laboratoire qui produit des médicaments injectables.

L’entreprise souhaite réaliser un investissement industriel qui lui permettra de pérenniser la fabrication de médicaments injectables sur le site de Lure. Cet investissement permettra également de transférer une partie de l’activité actuellement réalisée en Pologne. Il va, par ailleurs, conduire le laboratoire à refondre le système d'information pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences techniques et digitales.

40 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 500 seront maintenus.



Holding Cassier - Recyclage (PME)

Cercy la Tour – Territoire d’industrie Nevers Val de Loire

Le groupe CASSIER a pour projet le développement de chaînes de tri de pneumatiques usagés semi automatisées. Ce projet est depuis le mois d’avril 2020 passé à la phase d’industrialisation, après 3 ans de prototypage en interne. La société REGOM a été spécialement créée au sein du groupe pour commercialiser et implanter ces chaînes. La première chaîne est en cours de production et sera implantée à Cercy la Tour (58) à la fin de l’année 2020. Ces machines vont permettre de faciliter les opérations humaines et augmenter la qualité du tri effectué.

3 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 10 seront maintenus.



NEXSON GROUP – Equipements industriels (PME)

Garchizy – Territoire d’industrie Nevers Val de Loire

NEXSON est leader dans la réalisation d’échangeurs thermiques soudés.

Afin d’augmenter sa souveraineté, l’entreprise cherche aujourd’hui à internaliser la production de sa gamme surfaçage de corps d’échangeurs thermiques, appelée « Green Spiral ». Une fois intégrée, cette étape permettra d'augmenter les heures de production au sein du groupe.

5 CDD pourront être transformés en CDI ; 50 emplois seront maintenus.



NEOTISS FRANCE - Energie (PME)

Marigny-Le-Cahouet – Territoire d’industrie Auxois Morvan

NEOTISS souhaite adapter une ligne de soudage laser pour produire des tubes en fortes épaisseurs et gros diamètres pour servir les nouveaux marchés en croissance, comme le secteur des énergies renouvelables et l’aérospatial.

Grâce à ce projet, 155 emplois pourront être maintenus sur le territoire.



VIT- Fabrication de vitrage isolant (PME)

Hautefond – Territoire d’industrie Ouest Saône et Loire

Le projet de l’entreprise VIT, spécialisée dans la fabrication de vitrage isolant, vise à améliorer la productivité en augmentant les capacités et les possibilités offertes par les machines. Cette modernisation s’accompagne par un tournant stratégique vers l’industrie 4.0 avec une ligne connectée data.

4 à 5 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 25 seront maintenus.



ETABLISSEMENTS JARDOT CHRISTIAN – Chaudronnerie (TPE)

Dampierre-Les-Bois – Territoire d’industrie Nord Franche-Comté

Les ETABLISSEMENTS JARDOT CHRISTIAN exercent des activités de chaudronnerie – soudure à destination du secteur énergétique. Le projet porte sur l'acquisition d'une machine de découpe laser fibre et d'une presse plieuse commande numérique.

Cet investissement permettra à l’entreprise d’être compétitive sur les marchés de l'énergie en ayant recours à de nouvelles technologies tout en améliorant la qualité et la productivité.



MACPLUS – Chaudronnerie (PME)

La Chapelle Sous Rougemont – Territoire d’industrie Nord Franche Comté

MACPLUS est une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie et les assemblages mécano-soudés de superalliages et métaux durs. Elle conçoit des produits pour une multitude de secteurs stratégiques (hydrogène, cryogénie, nucléaire, appareils sous pression).

L’entreprise souhaite se doter d’équipements innovants et nécessaires pour diversifier ses activités en développant des compétences technologiques complémentaires.

50 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.





ERASTEEL- Sidérurgie (GE)

Champagnole – Territoire d’industrie Haut Jura

ERASTEEL est un acteur majeur sur le marché des aciers rapides haut de gamme ainsi que par métallurgie des poudres. Ses produits sont utilisés dans une multitude de secteurs comme l’aéronautique, le nucléaire ou encore l’horlogerie.

Le projet s’inscrit dans une double volonté industrielle et environnementale. Ce projet vise aussi à fiabiliser, moderniser et augmenter les tolérances des outils de production notamment les machines à forger, dans le but d’augmenter la gamme de produits proposés.

Grâce à ce projet, 6 nouveaux emplois pourront être créés et 360 seront maintenus.



J B TECNICS – Mécanique et plasturgie (PME)

Chassal-Molinges – Territoire d’industrie Haut Jura

L’entreprise JB TECNICS est spécialisée dans l’injection et l’assemblage de pièces plastiques à destination de la santé et de l’industrie. L’entreprise souhaite construire de nouveaux locaux de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux (salle blanche) et de stockage.

15 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.



H2SYS – Groupe électrogène hydrogène (PME)

Belfort – Territoire d’industrie Nord Franche-Comté

H2SYS est un start up créée en 2017 qui développe des groupes électrogènes à base d’hydrogène. Pour assurer l’industrialisation de ses produits, H2SYS envisage de créer une ligne de fabrication de générateurs électriques à hydrogène.

15 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 10 seront maintenus.



USIDUC – Usinage de pièces techniques (PME)

Faverois – Territoire d’industrie Nord Franche-Comté

Depuis plus de 25 ans, USIDUC est une entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces techniques. L’entreprise travaille sur une grande diversité de matériaux (plastiques, composites, céramiques, métaux …) et produit une large gamme de pièces, à destination

d’entreprises de plusieurs secteurs d’activités différents : aéronautique, luxe, sport, médical etc.

L’entreprise souhaite diversifier davantage ses débouchés en modernisant son appareil de production et en l’adaptant aux besoins de ses clients (production de nouvelles pièces en série avec un suivi et une traçabilité unitaire).

8 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 20 seront maintenus.



DALLOZ FRERES – Joaillerie (PME)

Septmoncel les Molunes – Territoire d’industrie Haut Jura

DALLOZ FRERES est établie dans le Haut Jura depuis 1917. Elle a commencé son activité avec les ateliers lapidaires. Depuis quelques années, elle a diversifié ses activités, notamment dans la bijouterie et joaillerie.

L’objectif de son projet est de redynamiser le village de Septmoncel et la région du Haut Jura en développement un nouveau site de production pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes.



MAHYTEC – Stockage d’hydrogène (PME)

Dole – Territoire d’industrie Grand Dole

MAHYTEC est une entreprise spécialisée dans le stockage de l’hydrogène. Elle fournit également des solutions système intégrant l’ensemble de la chaîne hydrogène : production, stockage et conversion électrique de l’hydrogène.

L’entreprise souhaite augmenter la capacité de production de son site historique à Dole afin de produire plus de réservoirs à hydrogène de gros volume.

12 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 25 pourront être maintenus.



CGM – Tôlerie (PME)

Fontaines – Territoire d’industrie Grand Chalon

CGM est une PME familiale de 18 personnes spécialisée dans la tôlerie.

Le projet vise à investir dans des machines de soudure laser qui permettront de réaliser des pièces complexes et de réaliser des découpes de grande précision. Ces outils permettront d’améliorer la qualité des pièces et d’accélérer la cadence de production.

18 emplois pourront être maintenus grâce à ce projet.



BOIS FACTORY 70 – Cheminées (ETI)

Demangevelle – Territoire d’industrie Vosges Saônoises

BOIS FACTORY 70 est une filiale du groupe POUJOULAT, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toits métalliques.

Le projet vise à créer une unité de production de bois énergie, à Demangevelle en Haute-Saône.

40 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.



MICROPOLYMERS – Fabrication de matières plastiques (PME)

Saint Forgeot – Territoire d’industrie Ouest Saône et Loire

MICROPOLYMERS est spécialisée depuis plus de 15 ans dans la production de poudres polymères par micronisation et destinées à l'industrie.

Le projet vise à relocaliser une offre industrielle de micronisation cryogénique sur le territoire français. Depuis la fermeture de LYONDELBASELL en mai 2020, les industriels français utilisateurs des produits issus de cette technologie n'ont plus de partenaires de proximité.

Entre 4 et 6 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 15 pourront être maintenus.



GIRONDOR – Fabrication de cercles de tonneaux (PME)

Fragnes La Loyère – Territoire d’industrie Grand Chalon

GIRONDOR est une entreprise de patrimoine vivant qui conçoit et produit des cercles de tonneaux.

Le projet vise à investir dans plusieurs machines qui permettront à l’entreprise de moderniser tout son appareil de production. Ces investissements permettront d’acquérir une nouvelle machine de fabrication de cercles en acier et des outils permettant de manipuler des bobines d'acier.

Grâce à cet investissement, 15 emplois pourront être maintenus, et un nouvel emploi créé.



CUINET SOLUTIONS DECHETS – Collecte et traitement de déchets (TPE)

Tarcenay Foucherans – Territoire d’industrie Haut Doubs Horloger

CUINET SOLUTIONS DECHETS est une société de collecte et de traitement de tous types de déchets industriels et banals. La société prévoit de construire un centre de regroupement et de tri avant expédition dans les usines de fabrication de matières premières.

20 nouveaux emplois pourront être créés grâce à cet investissement.



MASSILLY FRANCE – Industrie agro-alimentaire (ETI)

La Vineuse

MASSILY FRANCE est un fabricant d'emballage métallique pour l'industrie Agro-alimentaire.

Pour faire face à une demande accrue et afin de pouvoir gagner de nouveaux segments de marché, Massily souhaite intégrer de nouvelles capacités de production de capsules sans PVC (capsules pour confiture, cornichons ...). Le projet est constitué de trois volets : augmenter la capacité de vernissage de métal en changeant un incinérateur, installer une machine de production et d'outillage de capsules sans PVC, intégrer une cellule d'emballage robotisée pour ces capsules. Ce projet permettra une hausse d'activité générant des embauches, une baisse de la consommation énergétique et une montée en compétence des collaborateurs.

20 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 300 seront confortés.



MAROTTE – Fabrication de coffrets en bois (PME)

Passenans

La société Marotte est spécialiste dans la conception et la fabrication de coffrets, écrins, boîtes, caisses, présentoirs, PLV et objets divers en bois, et ce, depuis 1933.

De nouvelles opportunités se présentent à elle depuis quelques années avec notamment une volonté de grands groupes français (du secteur du luxe, du sport, etc.) de relocaliser en France une partie de leurs productions.

Pour atteindre ses objectifs, MAROTTE accélère une dernière tranche d’investissements matériels destinés à moderniser son parc machine.



SUNTEC INDUSTRIES FRANCE – Mécanique (PME)

Ouges

SUNTEC INDUSTRIES FRANCE s’est lancée dans la fabrication d'un nouveau modèle de pompe modulaire (pompe "MH") représentant un encombrement beaucoup plus réduit et qui permet de répondre à de nouveaux besoins clients : chauffages véhicules électriques, nettoyeurs haute pression, aérothermes, cuisines mobiles...

7 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 150 seront maintenus.



CHEVAL FRERES – Horlogerie (PME)

Besançon

CHEVAL FRERES est une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants pour l’horlogerie, la bijouterie, les industries du luxe, la micromécanique et les céramiques.

"Go to 2023" est le plan stratégique de l’entreprise pour répondre aux enjeux du secteur : montée en puissance sur l’industrie 4.0, transfert d’une technologie en industrialisant un nouveau laser femtoseconde, et modernisation du site afin de préserver les standards industriels imposés par le haut de gamme et le luxe.

Grâce à ce projet, 4 nouveaux emplois pourront être créés et 151 seront maintenus.



TOURNUS EQUIPEMENT – Industrie Agro-Alimentaire (PME)

Tournus

TOURNUS EQUIPEMENT est un fabriquant français spécialisé dans la production de mobiliers et matériels de cuisine en inox destinés à la restauration commerciale et collective. Le projet vise à remplacer une machine afin d’optimiser les coûts de production.

10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 23 seront maintenus.



TOLERIE MECANIQUE SERVICES – Mécanique industrielle (PME)

Stigny

Le fabriquant de tôlerie fine TOLERIE MECANIQUE SERVICES envisage d’augmenter ses capacités de production en renouvelant ses machines, et en en installant de nouvelles pour moderniser les process de fabrication.

Grâce à ce projet, 6 nouveaux emplois pourront être créés et 270 seront maintenus.



SMOBY TOYS SAS – Jeux et jouets (ETI)

Lavans-Sur-Valouse

SMOBY TOYS SAS souhaite se doter d'une nouvelle machine d'injection dans l’usine d'Arinthod (Jura), en complément des 38 presses d'injection existantes. L’installation de ce nouvel équipement permettra d’adresser de nouveaux produits pour enfants qui seront présentés sur le marché (produits outdoor : maisons, toboggans, aires de jeux) et d’assurer l’augmentation de capacité afin de sécuriser la production en France et augmenter la réactivité de livraison.

Grâce à ce projet, 5 nouveaux emplois pourront être créés et 450 seront maintenus.



SAVOYE ASSETS MANAGEMENT – Immobilier (ETI)

Ouges

Le groupe SAVOYE ASSETS MANAGEMENT est spécialisé dans le matériel de levage et de manutention. Le projet vise à regrouper les sites de Dijon et Ladoix Serrigny sur un même site à Longvic.

Le projet permettra l’intégration de nouveaux collaborateurs, l’augmentation des capacités de production et la mise en place « d’Ecole Savoye » pour accompagner la formation et la montée en compétences ainsi que la diminution de l’empreinte environnementale de l’activité.

100 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 390 seront maintenus.



CORDEN PHARMA CHENOVE – Industrie Pharmaceutique (PME)

Chenôve

Le projet CONTI vise à relocaliser la production de principes actifs pharmaceutiques en utilisant un procédé de fabrication innovant : la chimie en flux continu. Ce procédé permet d’accroître les capacités de production en améliorant la productivité et la qualité dans des conditions de sécurité renforcées. Avec la création d’un laboratoire dédié à l’expérimentation et à la production pharmaceutique à petite échelle, CORDEN PHARMA se donne les moyens d’accéder à des appels d’offre inaccessibles aujourd’hui.

3 nouveaux emplois pourront être créés grâce à cette nouvelle activité.