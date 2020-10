Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, est le nouveau Président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable...

Le champ de compétences de cette commission au Sénat recouvre principalement l’aménagement et le développement du territoire, la transition écologique, le changement climatique, les questions d’environnement et de prévention des risques, la mobilité, les infrastructures et les transports.

www.senat.fr/commission/dvpt_durable