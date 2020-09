Nous apprenons le décès de Kiki, l'animateur des lotos du Haut-Doubs

_____________________



(ARCHIVE : AOUT 2003)

C’est qui ? C’est Kiki !

Voici qu’aujourd’hui, j’apporte la réponse à une question collective troublant notre repos sacerdotal depuis longtemps :

“Qui est le fameux Kiki, qui prépare et anime toujours les supers lotos aux environs de Pontarlier ?”



Kiki s’appelle en réalité Christian Leroy. Né à Pontarlier en 1954, il réside désormais à Sombacour.

Pendant 15 ans, il a travaillé dans la quincaillerie “Burdin-Bossert”. Amateur de musique, il profita de la naissance des radios libres pour devenir animateur d’émissions radios. Le grenier aux chansons, émission diffusée sur Haut Doubs Radio, c’était lui !



De cette époque, il lui reste encore un trophée : le surnom de Kiki. Egalement animateur de banquets et mariages, il fréquentait par plaisir les lotos qui se déroulaient à Pontarlier. C’est là qu’il rencontra Maurice (animateur de supers lotos), qui devint en quelque sorte son père spirituel. Kiki fît un essai concluant et remplaça ponctuellement son nouvel ami, pour raisons médicales. Depuis, Maurice nous a quittés, au grand regret de Kiki, qui honore toujours fièrement sa promesse : continuer d’animer les supers lotos, malgré une vie professionnelle encore bien remplie à Yverdon en Suisse.

Ce Kiki là, c’est le Kiki de tous… les supers lotos !

A.P