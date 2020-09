(PODCAST) Marche blanche pour Jade

Marche blanche pour Jade, samedi 26 septembre 2020 à 14h30 sur l’esplanade des droits de l’Homme à Besançon (devant la place de la mairie).

Les objectifs ?

Récolter des fonds pour pouvoir bénéficier de moyens matériels thérapeutiques adaptés à l’épanouissement de Jade et à l’amélioration de son développement et de ses capacités, mais aussi initier et participer à des projets permettant l’amélioration de sa prise en charge et de son bien-être mais aussi celui d’autres enfants en situation de handicap. Œuvrer pour une reconnaissance des droits de ces derniers à l’insertion civile et leur permettre l’accès à la scolarité, mais également soutenir et aider leurs familles.

Aidons-la ! Ensemble, soyons l’Espoir pour Jade !

Tél: 03 84 81 57 64 / 06 51 12 54 22