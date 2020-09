Le préfet du Doubs rend le port du masque obligatoire dans les zones à forte fréquentation de personnes sur les communes de Besançon et Montbéliard

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire dans le Doubs, Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, en accord avec Mme Anne VIGNOT, Maire de Besançon, et Mme Marie-Noëlle BIGUINET, Maire de Montbéliard, décide de rendre le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, dans les zones à forte fréquentation sur ces deux communes, à compter du mardi 1er septembre 2020 et jusqu’au mercredi 30 septembre 2020...

La campagne de dépistage du virus COVID-19, organisée dans le Doubs démontre une vulnérabilité du département avec une reprise latente de l’épidémie et rend nécessaire le renforcement des mesures de prévention déjà mises en place. En effet, le virus affecte toujours le département comme le démontre l’augmentation des taux d’incidence épidémique et de positivité des tests réalisés.

A l’approche de la rentrée scolaire et de la reprise des activités professionnelles à l’issue de la période de congés estivaux, une forte fréquentation de population est à prévoir dans les rues des centre-villes ainsi qu’aux abords des établissements scolaires, notamment aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements.

Aussi, afin de lutter encore plus efficacement contre la propagation du virus et renforcer les mesures de prévention, le Préfet du Doubs a décidé, en accord avec Mesdames les Maires de Besançon et de Montbéliard, d’étendre l’obligation de port du masque dans les centre-villes de ces deux communes. Cette obligation concerne toute personne circulant à pied, à l’exception des cycles, tricycles, quadricycles ou engins de déplacement personnel (EDP) motorisés ou non (skate, roller, trottinette, gyropode, hoverboard, monoroue, etc.) roulants.

Retrouvez le détail des zones concernées dans l’arrêté préfectoral ci-joint et sur :

http://bit.ly/besancon-masque-obligatoire

http://bit.ly/montbeliard-masque-obligatoire



Il est rappelé que les mesures générales actuellement en vigueur doivent continuer à être respectées, notamment dans le cadre des établissements recevant du public ouverts de jour ou de nuit : port du masque obligatoire en lieu clos, distanciation physique…

Pour la santé de tous, le Préfet du Doubs et Mesdames les Maires appellent la population à respecter strictement ces mesures afin de se protéger soi-même et de protéger les autres.