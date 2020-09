(ANNULE) L’Orchestre Victor Hugo des jeunes en concert aux lavoirs de Chantrans (25) le 28 août

Chaque été, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté propose un stage musical d’une semaine à plus de 90 jeunes musiciens...

Agés de 12 à 25 ans, qu’ils soient élèves de conservatoires ou non, et venus de toute la région Bourgogne Franche-Comté ils composent cet orchestre du 20 au 29 août.

À l’issue de ce temps fort où ils vivront leur passion de la musique en alternant vie en communauté et séances de travail, plusieurs concerts concluent ce stage, avec en point d’orgue pour la première fois un concert dans le cadre du Festival.

Au programme : de Beethoven à Gershwin en passant par Verdi, Dvorak, Sibelius, Fauré ou Debussy.

Direction : Jean-François VERDIER, Arnaud PAIRIER

Renseignements et inscriptions auprès de Betty Andrey : 03 81 87 84 44

03 81 87 84 44

DATES & TARIFS

27/08/2020 - 17H00

SALINE ROYALE - Arc-et-Senans

Tarifs : Concert compris dans le billet d'entrée de la Saline Royale

28/08/2020 - 19H00 Annulé en cas de pluie

LAVOIRS - Chantrans (25)

Entrée libre

Concert plein air

Port du masque obligatoire.

29/08/2020 - 20H00

THÉÂTRE LEDOUX - Besançon

Entrée libre

12/09/2020 - 20H00

KURSAAL - Besançon

Entrée libre

Dans le cadre du Festival International de Musique de Besançon Franche-Comté.