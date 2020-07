Le Groupe GUILLIN signe un partenariat exclusif pour l’Europe avec Prevented Ocean PlasticTM dans le but de sensibiliser le public à agir de façon responsable et montrer que le plastique, s’il est collecté, trié et recyclé, peut être sa propre ressource...

Le Groupe GUILLIN est fier et heureux d’annoncer un partenariat exclusif pour l’Europe avec Prevented Ocean PlasticTM : "cet accord permet d’intégrer dans nos emballages un plastique collecté sur les côtes d’Indonésie les plus sinistrées et transformé en une matière première de qualité selon un processus socialement responsable, certifié par OceanCycle®."

En tant qu’acteur engagé dans l’utilisation raisonnée des emballages depuis plus de 20 ans (écoconception, passage au PET 100% recyclable dès 1998 et introduction de rPET), il ne manquait au groupe plus que l’opportunité d’apporter une contribution mesurable à la protection des océans, un sujet qui nous concerne tous.

Ce partenariat avec Prevented Ocean PlasticTM est à la fois un engagement important et une action concrète avec des impacts forts.

Sur l’environnement : c’est au total près de 500 millions de bouteilles plastique qui ne termineront pas dans la nature et donc dans les océans.

Sur la population : le programme permet de développer les infrastructures de recyclage dans les zones classées à risques et d’offrir un revenu aux personnes qui collectent le plastique.

L’ensemble du processus est audité de façon robuste et certifié par OceanCycle®, un organisme indépendant, qui garantit la totale traçabilité du produit et l’éthique sociale en s’assurant du respect des droits des personnes impliquées dans toute la chaine.

En intégrant ainsi dans les emballages de la matière Prevented Ocean PlasticTM, le Groupe GUILLIN souhaite faire prendre conscience que le plastique, s’il est collecté, trié et recyclé, n’est pas un déchet, mais une ressource. C’est aussi une action préventive de sensibilisation du public aux gestes de tri et une incitation à adopter un comportement citoyen responsable, la preuve qu’ensemble, nous pouvons faire du plastique sa propre ressource.

Pour en savoir plus, visitez la chaîne YouTube : https://bit.ly/3eBOuGo







Un Groupe précurseur en matière d’environnement

Depuis sa création, Groupe GUILLIN a toujours défendu une utilisation raisonnée des emballages et s’est inscrit dans une démarche d’économie circulaire.

1998 – Passage du PVC vers le PET

2005 – Lancement d’une ligne de PLA (matière issue d’amidon de maïs)

2008 – Intégration de matière recyclée dans la fabrication de nos produits en PET

2011 – Optimisation des volumes transportés par écoconception

2014 – Développement de gammes mixtes carton/PET

2016 – Commercialisation de produits en pulpe de cellulose dans les collectivités

2018 – Partenariat avec PAPREC pour créer une ligne de recyclage spécifique pour les barquettes en PET

2019 – Signature d’un accord exclusif avec Prevented Ocean PlasticTM

2020 – Lancement des labels Alter Eco Recycle, Alter Eco Re-use et Alter Eco Bio

Tous les emballages du Groupe sont 100% réutilisables, 100% recyclables ou 100% compostables.



À propos du Groupe GUILLIN

Entreprise familiale française cotée en bourse, le Groupe GUILLIN a été créé en 1972. Il est devenu en quatre décennies, grâce à une stratégie d’innovation majeure dans le domaine de la protection des aliments, une ETI leader, responsable et référente européenne de l’emballage. Avec 3 000 collaborateurs, elle réalise plus de 650 M€ de chiffre d’affaires, dont 65% sont réalisés à l’export.