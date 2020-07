Christophe CHAMBON nouveau président de la FRSEA Bourgogne Franche-Comté

Frédéric Perrot, président de la FRSEA depuis 15 ans avait annoncé qu’il ne se représenterait pas et avec les départs de Daniel Prieur, Thierry Chalmin et Francis Letellier également administrateurs à la FNSEA, il était important de trouver une nouvelle équipe pour défendre les intérêts de l’agriculture de notre région.

Finalement, c’est Christophe Chambon qui aura la responsabilité de conduire cette nouvelle équipe. Âgé de 42 ans, éleveur en GAEC dans le Doubs, producteur lait en vente directe, il n’est pas inconnu du syndicalisme, car il a assumé avec efficacité, le poste de secrétaire général de JA national de 2008 à 2012.

Lors de son investiture, Christophe a tenu à remercier Frédéric Perrot pour son engagement et ses qualités d’écoute. Avec Francis Letellier, ils ont réussi la fusion des deux FRSEA, et aujourd’hui notre niveau régional fonctionne bien au service de tous les agriculteurs de la Bourgogne Franche-Comté ». Il salue aussi l’engagement de Daniel Prieur et de Thierry Chalmin, qui ont représenté la région à la FNSEA depuis 2005. Il félicite les nouveaux administrateurs de la FNSEA, Catherine Faivre-Pierret et Luc Jeannin, et leur demande d’assurer la relève : « nous comptons sur vous pour représenter la diversité de notre agriculture au sein de notre instance nationale ».

Aux commandes, il est solidement entouré avec comme :

1er Vice-Président : Fabrice FAIVRE (Côte d’Or)

2ème Vice-Président : Emmanuel BERNARD ( Nièvre)

3ème Vice-Président : Emmanuel AEBISCHER (Haute-Saône)

4ème Vice-Président : Philippe MONNET (Doubs)

Secrétaire général : Christophe BUCHET (Jura)

Secrétaire général adjoint : Damien BRAYOTEL (Yonne)

Trésorier : Christian BAJARD (Saônet-et-Loire)

Trésorier adjoint : Pascal KOEHLY (Territoire de Belfort)

Membres : Catherine FAIVRE-PERRET, Luc JEANNIN, Florent POINT

La feuille de route est déjà prête avec l’accueil du secrétaire général de la FNSEA Jérôme Despey en septembre, la mise en oeuvre des actions agricoles dans le cadre du plan de relance, un séminaire pour le projet de mandature à l’automne et le dossier incontournable de la PAC qui nécessitera un gros travail de concertation entre les filières et les territoires.