FEST'DIFF, le 4ème Festival des Différences les 28 et 29 novembre à Pontarlier

Une invitation à partir à la rencontre des personnes en situation de handicap par la découverte d’artistes de tous horizons.

A travers ce festival, nous souhaitons leur permettre de partager la scène avec des artistes valides et reconnus, mais également changer le regard des personnes sur le handicap.



Au programme cette année, des artistes de musique de renommé internationale comme BABYLON CIRCUS, YVES JAMAIT, des artistes émergents et franc-comtois comme LA LUE, MARION ROCH ou encore GLIZ.

Pour compléter ce festival et garder un lien social nous réinvitons les groupes REPERCUSSION et LES UNSDIFFERENTS que vous avez pu découvrir lors de la 2 ème édition en 2018.

D’autres surprises seront présentées comme un spectacle de danse, des collaborations scéniques...

Sensibilisation, échanges, partages, sont les maitres mots du Festival.



La page : www.facebook.com/festidiff



Un moment unique à découvrir !

BILLETTERIE

Pass 1 jour : 18€ en prévente / 25€ sur place.

Pass 2 jours : 25€ en prévente / 30€ sur place.

GRATUIT pour les enfants de moins de 10 ans (accompagné d’un adulte).

Tarifs réduits sur les Pass 2 jours* : 20€ (uniquement en prévente). *carte avantage jeune, carte d’invalidité, carte demandeur d’emploi, carte étudiant, carté sénior.



Disponibles sur : www.festi-diff.fr en prévente et dans les principaux points de vente locaux et nationaux.



ARCHIVE :