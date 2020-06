Pinet Montrivel, la nouvelle marque d’horlogerie française

On la disait enterrée depuis les années 70, notamment en raison de la banalisation du quartz, mais aujourd’hui l’horlogerie française renaît de ses cendres, portée par de jeunes talents.

C’est notamment le cas de Pinet Montrivel, une toute nouvelle marque qui a su allier élégance, style et qualité. Avec un parti pris à rebours des tendances actuelles : la création de montres 100% mécaniques et automatiques, inspirées des montagnes jurassiennes où elles sont nées.

Elles invitent à la déconnexion pour mieux se ressourcer, changer son rapport au temps et revenir à l’essentiel.

Une montre automatique pour découvrir la poésie du temps retrouvé

Dans un style élégant et authentique, les montres Pinet Montrivel portent le Jura en elles, ce berceau de l’horlogerie Française entre lacs et rivières.

Elles incarnent un état d’esprit qui fait la part belle aux choses simples et essentielles, à contre-courant d’une société dominée par la vitesse et par le stress. Baroudeuses, sobres avec une touche de pep’s, elles accompagnent chaque moment du quotidien mais aussi toutes les explorations sur des chemins d’aventures.

Sans piles ni aucun composant électronique, ces montres se rechargent d’un simple mouvement du poignet grâce à un subtil assemblage de pièces mécaniques. La poésie de ce “tic-tac” opère et incite à se déconnecter du futile et de l’inutile.

Marc Gauthier, le fondateur, souligne :

« En créant Pinet Montrivel, j’ai voulu rendre hommage à mes racines avec l’élégance, l’humour, et la simplicité du montagnard. Le nom de la marque est d’ailleurs un clin d’oeil aux traditions jurassiennes, puisqu’il fait référence à une petite montagne située à côté de la ferme de mes grands-parents. »

L’incarnation de l’excellence à la française

Dans le Jura l’horlogerie s’est développée parmi les paysans qui, pendant les interminables et rudes hivers, ont trouvé une activité complémentaire en fabricant et assemblant des montres sur le bord de la fenêtre à la lumière du jour.

Fidèle à cette culture et à ce savoir-faire exceptionnel, Pinet Montrivel est le fruit d’une aventure collective qui a rassemblé les plus grands talents de l’horlogerie française.

Le design a été réalisé par Cyrille Bernard, un designer horloger passionné. Comme son père, qui lui a transmis cet amour des belles mécaniques, Cyrille a travaillé pour les plus grands noms de l’horlogerie Française et Suisse.

Les montres sont ensuite assemblées à Morteau, au cœur du Massif Jurassien, par un partenaire historique de la ville actif depuis 50 ans dans l’assemblage et le SAV de nombreuses marques prestigieuses.

Chaque modèle de montre Pinet Montrivel offre ainsi le meilleur en terme de qualité, tradition et savoir-faire horloger local.





La première collection “Levento” au style néo-contemporain

La collection “Levento” allie un design authentique et avancé, avec un sens du détail qui met à l’honneur la qualité française.

Ces montres sont à la fois simples et baroudeuses, robustes et légères, et toujours élégantes. Toutes reflètent les codes caractéristiques de la marque Pinet Montrivel :

de l’acier brossé poli pour l’authenticité

du noir pour l’élégance et la sobriété

du vert pour apporter une touche de pep’s et symboliser la nature, le rythme des saisons, la régénération continue et l’intemporalité.

Prix public : 425 €.

Levento PM01 : Full Black

Levento PM02 : Noir acier et cadran noir

Levento PM03 : Noir acier et cadran argent

Levento PM04 : Pur acier

Une campagne de financement sur Ulule

Alors que la majorité des marques d’horlogerie appartiennent à des grands groupes, Pinet Montrivel tient à préserver son indépendance !

Marc Gauthier a investi ses économies personnelles pour créer sa marque d’horlogerie française.

Afin de lancer sa production et de garantir des prix accessibles, il lance désormais une campagne de pré-commandes sur Ulule pour créer sa première collection de montres (objectif : minimum 100 montres). Cette édition spéciale sera numérotée et livrée en décembre prochain. La campagne de financement débutera en Juin avec une offre de lancement spéciale Ulule à 385 euros.

Pour participer à cette belle aventure, c’est par ici : fr.ulule.com/montre-pinet-montrivel

www.pinet-montrivel.com