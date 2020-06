Didier Gendraud, ancien élu de Besançon, apporte son soutien à Ludovic Fagaut

"Ancien élu de la ville de Besançon, citoyen engagé et entrepreneur actif, je m’intéresse à l’avenir de notre cité.

La violence de cette campagne municipale m’a surpris et je suis resté discret ces derniers mois.

Plus membre du PS depuis 2014, j’ai néanmoins été un soutien de la première heure de Nicolas Bodin, dont j’apprécie les qualités personnelles. J’ai frémis lorsque ses troupes ont décidé de faire alliance avec la liste conduite par Anne Vignot. Je craignais de voir dominer ce dogmatisme EELV que j’ai fuis par le passé.

Malgré tout et pour éviter cela, j’ai proposé aux socialistes de les accompagner pour porter mes idéaux dans cette coalition de gauche.

Ma proposition a été rejetée: dont acte. Mes craintes d’une feuille de route politique municipale dogmatique se concrétisent au fil de la campagne d’Anne Vignot. En cette période post crise sanitaire, notre ville réclame un Maire qui rassemble et non qui stigmatise.

Sans renier son passé humaniste et social, Besançon a besoin d’un renouveau, d’une envie, d’enthousiasme, de fierté : elle a aussi besoin d’une relance économique, culturelle, touristique d’ampleur.

C’est dans le programme porté par Ludovic Fagaut que je retrouve cette ambition. Durant cette campagne, il a su mettre en avant les compétences de ses colistiers, j’apprécie car je crois que seul on ne peut rien mais qu’ensemble tout est possible. C’est donc en toute responsabilité et libre de tout engagement politique, que je lui apporte aujourd’hui mon soutien."





Didier Gendraud co porteur de la liste Besançon Générations citoyennes en 2014 (6,22% au 1er Tour)

Adjoint au Maire de Besançon chargé de la démocratie participative de 2008 à 2014 (Société civile puis Ps en 2012)

Adjoint au Maire de Besançon chargé de l’université, la recherche, la vie étudiante et la coopération décentralisée de 2005 à 2008 (Les Verts)

Conseiller municipal délégué aux bibliothèques et archives de 2003 à 2005 (Les Verts)