L’association Nausicaa offre 500 visières de protection au service d’onco-pédiatrie du CHU Jean-Minjoz à Besançon

Ces écrans ont été mis au point et fabriqués par l’entreprise jurassienne Dalloz Créations. Bruno Cornet, PDG de l’entreprise, souligne que ce masque a été créé en quatre semaine grâce à une collaboration entre entreprises et centre de recherche du Haut-Bugey et du Haut-Jura. Il s’agit d’un écran de protection EPI, catégorie 3, conforme Covid-19, labellisé Origine France. Il est facile à nettoyer, utilisable par tous les professionnels liés aux activités de santé. L’écran de protection est léger, 116 grammes, anti-rayures et antibuée, protection UV400, et lavable.

L’association a également offert 8 000 surblouses au CHU Jean-Minjoz, fabriquées par l’entreprise BHE située à Fixin en Côte d’Or. L’ensemble des masques et des surblouses représentent un montant de 12 000 euros.

Parallèlement à cette initiative, l’association Nausicaa combat sa leucémie poursuit son activité. Notamment en soutenant les travaux de recherches sur de nouvelles approches d’immunothérapies cellulaires, travaux menés par l’’équipe de Christophe Ferrand et Marina Deschamps de l’Unité de recherche EFS de l’Université de Bourgogne / Franche-Comté et l’UMR 1098 de l’Institut nationale de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

