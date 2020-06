Ludovic Fagaut, candidat à l’élection municipale à Besançon, se dit scandalisé

"Samedi 13 juin, madame Vignot, candidate écolo-communiste aux élections municipales de Besançon, et certains de ses colisitiers participaient à une manifestation non déclarée en préfecture, faisant un amalgame inapproprié entre racisme et police. Cette mobilisation qui s’inscrivait dans la cadre d’un mouvement national a d’ailleurs donné lieu à des dérives antisémites dans certaines villes.



A Besançon le rassemblement cautionné par madame Vignot diffusait des slogans tels que "tout le monde déteste la police" sans que cela ne semble lui poser le moindre problème...



Madame Vignot prône en permanence la théorie de l’excuse mais lorsqu’il s’agit de la police, elle est forcément présumée coupable !



Cette même police – municipale ou nationale – qui a pour mission de protéger les citoyens contre les actes criminels, de délinquance ou de terrorisme qui ont tant fait de victimes dans notre pays ces dernières années, mais qui assure aussi au quotidien des missions plus discrètes visant à garantir la tranquillité et le bien vivre ensemble.



Les forces de l'ordre garantissent la stabilité de la République.

Les violences quelques soient leur nature ne sont pas tolérées dans notre République.



Nous ne pouvons nous résigner à ce que des propos mettant en cause des représentants des services publics essentiels au bon fonctionnement de notre démocratie soient tenus ou cautionnés par des élus proches de l'extrême gauche comme nous l'avons encore vu hier à Besançon.



Nous sommes scandalisés mais pas si surpris que cela par cette personne qui prétend ne pas être à l’extrême gauche mais qui au final nous démontre tout le contraire."



Un communiqué de la liste Besançon Maintenant