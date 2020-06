La Fête des escargots solidaire avec ses partenaires les 20 et 21 juin

Cette vente est proposée par l'association "Le Foyer", qui aurait dû organiser, à la même date, la "Fête des escargots".

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’événement n'a pas pu se tenir, et cela représente un gros manque à gagner pour les entreprises partenaires de l'événement.

C'est pourquoi, afin de permettre à ces entreprises de se maintenir, l'association Le Foyer a décidé d'organiser une vente pour mettre en avant trois de ses partenaires :

Romanzini, Rouget de Lisle et les caves de la Tour (Nozeroy).



Ainsi, différents produits seront en vente, à prix coûtant, tout au long du week-end : des escargots, différentes sortes de bières, et différentes sortes de vin.

Les 200 premiers acheteurs repartiront avec un cadeau.

L'association du Foyer ne fera pas de bénéficie sur ces ventes. Ceci avantagera autant les acheteurs que les entreprises.



La vente se fera dans le respect des consignes sanitaires, et aucune consommation sur place ne sera possible.



www.facebook.com/FeteDesEscargots