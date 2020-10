TousAntiCovid, l'application qui permet à chacun d’être acteur de la lutte contre l’épidémie

C’est un geste barrière supplémentaire que l’on active dans tous les moments où on doit redoubler de vigilance : au restaurant, à la cantine, quand on va dans une salle de sport, quand on participe à un évènement professionnel, quand il y a un risque que tout le monde ne respecte pas les autres gestes barrières...

TousAntiCovid vient compléter l’action des médecins et de l’Assurance maladie, visant à contenir la propagation du virus en stoppant au plus vite les chaînes de contamination.

Le principe est le suivant : prévenir, tout en garantissant l’anonymat, les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se faire tester et être prises en charge le plus tôt possible.

Elle permet aussi de rester informé sur l’évolution de l’épidémie et sur la conduite à tenir et ainsi de rester vigilant et d’adopter les bons gestes.

Elle permet d’avoir accès facilement aux autres outils à la disposition des citoyens souhaitant être acteur de la lutte contre l’épidémie : DepistageCovid qui donne la carte des laboratoires à proximité et les temps d’attentes et MesConseilsCovid qui permet d’avoir des conseils personnalisés pour se protéger et protéger les autres.

L’installation de l’application TousAntiCovid se fait sur la base du volontariat.

Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store et le Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr



ARCHIVE (l'ancienne version) :

Depuis le 2 juin 2020, StopCovid, l’application de suivi de contacts destinée à enrayer la propagation de l’épidémie est disponible au téléchargement dans les magasins d’applications Apple Store et Google Play...

Cet outil sanitaire de lutte contre la COVID-19 permet de vous prévenir immédiatement si vous avez été à proximité d’une personne testée positive au Covid-19, même si vous ne la connaissez pas.

Grâce à cette alerte, vous pouvez vous isoler, consulter votre médecin et, le cas échéant, avoir accès à un test. StopCovid permet ainsi de se protéger, de protéger les autres et d’aider les personnels soignants en cassant les chaînes de transmission.

Pour développer cette application, le Gouvernement a fait appel à Inria pour piloter techniquement le projet. Malgré l’ampleur de la tâche, notamment d’un point vue technique, l’équipe française a relevé cet immense défi. La France est fière de pouvoir compter sur son écosystème de recherche, d’innovation et industriel pour mener à bien de tels projets, qui conjuguent politiques de santé, respect des libertés individuelles, protection des données personnelles et renforcement de notre souveraineté technologique.

Pour télécharger StopCovid, rendez-vous dans votre magasin d’application Apple Store ou Google Play.

Vous pouvez consulter l’actualité de l’application et de son déploiement sur la page stopcovid.gouv.fr.