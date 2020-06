Depuis 1982, le 21 juin est le jour de toutes les pratiques musicales, sans distinction de genre ou de style.



Cette formidable manifestation largement spontanée animait les places, les rues, en ville et dans les campagnes, mais cette année la Fête de la musique aura un petit goût amer.

Faites de la musique, est le mot d’ordre qui s’entend dans le nom de la plus grande fête musicale populaire.

Pour ne pas déroger à la règle, la société DM-PROD a souhaité organiser un événement 100% sans public avec la « presque » Fête de la musique.

Le dimanche 21 juin, de 18h à 23h30, sept groupes seront enregistrés en live et en diffusion sur internet.







Au programme :

MIN-DEED



BLUES FOX



LA LUE ET JEAN-MICHEL TRIMAILLE



THE RAIN CLUB



SIDNEY



TURN OF THE CENTURY



ALEXAANE

Retrouvez la « presque » fête de la musique dans la rue du net sur Youtube et Facebook. Le live sera diffusé en simultané sur Villages FM.