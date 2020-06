Le Tour de l’Avenir 2020 passera par Champagnole

La 57e édition se déroulera du 14 au 19 août prochain, sous réserve évidente de l’évolution sanitaire, sur un format donc légèrement réduit à six jours de course, mais qui ne change pas la vocation de l’épreuve, notamment son caractère montagneux.

Les nouvelles dates validées par la Fédération française de Cyclisme et l’Union Cycliste Internationale s’inscrivent dans un calendrier globalement remodelé en fonction de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et occasionnent un glissement vers la deuxième quinzaine d’août, soit d’une semaine par rapport à celles initialement prévues (7 au 16 août).





Les étapes