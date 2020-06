L’Engrenage annonce son tout premier événement

L’Engrenage est une association qui existe depuis février 2020.



Elle a pour but de rassembler des artistes de la région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre d’un événement unique.





Lors de cet événement sont produits du contenu vidéo et photographique afin de permettre aux artistes de mieux communiquer sur les réseaux.



Tout le contenu créé est ensuite rassemblé sur la chaîne YouTube de L’Engrenage et sur le site web de l’association.

L’événement prend place dans un lieu et un décor unique et propre à chaque édition. Le premier aura lieu le premier week-end d’août.



Les artistes sélectionnés pour cette première édition seront annoncés sur les réseaux sociaux (www.facebook.com/Lengrenage et www.instagram.com/lengrenage) et sur le site internet de l’association.

www.lengrenage-production.com