Lancement de "BM TV", la WebTV de l'équipe Besançon Maintenant

"Imaginée en un temps record par l'équipe de campagne Besançon Maintenant, la Web TV "BMTV 2020" sera diffusée sur le web et les terminaux mobiles via les réseaux Facebook et Youtube mais également sur plusieurs box opérateurs et TV connectées (Android TV, Apple TV, etc.) grâce aux applications gratuites "Facebook Watch" et Youtube.



Chaque semaine grâce à un planning communiqué depuis la page Facebook Besancon Maintenant et le fil Twitter @fagaut1, il sera proposé une émission de type "talk show" réalisée depuis un plateau TV spécialement aménagé et diffusée en direct jusqu'à la fin de la campagne de second tour. Des invité(e)s réunis autour de Ludovic Fagaut, candidat tête de liste, prendront la parole et commenteront les projets de l'équipe, l'actualité locale et naturellement celle de la campagne.



Les réactions en direct seront possibles grâce aux commentaires présents à côté du lecteur vidéo Facebook et sur les réseaux sociaux avec le tag #BMTV2020. La première émission aura lieu le vendredi 29 mai à 18h durant près de 45 minutes. Pour se connecter au direct, une seule adresse : www.facebook.com/besanconmaintenant"

Un communiqué de la liste Besançon Maintenant