Emission avec : Emmaüs Ornans et son président Marc Bianconi ; Laurence de « Toutes des Déesses » et Annie et Marion pour leurs témoignages (à 28’) ; Lola Sémonin / La Madeleine Proust (à 1h07’) ; Pierre Deny, comédien..., acteur dans « Demain nous appartient » sur TFI (à 1h34’) ; Thomas Isle, présentateur télé..., animateur de la Quotienne sur France 5 (à 1h59’) ; Christophe Carrière, journaliste, écrivain, critique cinéma..., animateur dans « Touche pas à mon poste ! » (à 2h17’)...