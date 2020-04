Avec Pierre Guy de la Distillerie Guy à Pontarlier et Pierre d'Aménagement à Vuillafans (à 11') pour évoquer l'impact sur les entreprises locales.

En invités : Anaïs Petit / imitatrice et comédienne (à 26'), Laurent Gamelon /acteur (à 49'), Léa François et Pierre Martot / comédiens et acteurs de « Plus belle la Vie »(à 1h10') et Louis Bertignac / musicien/chanteur (à 1h50'). Emission animée par Cyril Lovy et Guillaume Sautet sur Villages FM !