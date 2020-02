Nomination de Benjamin Foudral à la Direction du Musée et Pôle Courbet

Benjamin Foudral est nommé Conservateur-Directeur du Musée et Pôle Courbet, auprès du Département du Doubs. Il prendra ses fonctions le 2 mars 2020...

Docteur en Histoire de l’art contemporain, diplômé de Sorbonne Université, Benjamin Foudral a débuté sa carrière dans l’enseignement et la recherche universitaire, rattaché au Laboratoire de recherche en Histoire de l’art, le Centre André Chastel.

En 2018, il a été Lauréat d’un examen de recrutement à un poste de réserve de Conservateur/Conservateur-adjoint de la Province de Namur en Belgique.

Spécialiste de la peinture européenne de la seconde moitié du XIXe siècle, il a consacré ses recherches et ses publications aux constructions des identités nationales par l’art, aux problématiques s’articulant autour de la notion d’art social et à la redécouverte du peintre belge Léon Frederic (1856-1940), objet de sa thèse et pour lequel il a établi le catalogue raisonné de l’oeuvre.

En cette qualité, il avait été nommé commissaire scientifique de la première rétrospective française de l’artiste belge, Léon Frederic, un autre réalisme, qui s’est déroulée en 2018 au Musée Courbet d’Ornans. Parallèlement à cela, Benjamin Foudral a travaillé comme expert auprès de la Province de Namur et de diverses institutions culturelles belges, tout en donnant des conférences et participant à de nombreux colloques.

Soutenue en 2019, sa thèse intitulée Léon Frederic (1856-1940), « gothique moderne ». Carrière d’un peintre belge dans l’Europe de la fin du XIXe siècle fera l’objet d’une publication prochaine.