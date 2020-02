L’expo de la mort qui tue

À partir du 29 février

Grand-mère disait toujours « s’il y a un bien un endroit où on finit tous égaux, c’est entre quatre planches » !

À la fois intime et universelle, la mort intrigue, fait froid dans le dos, fascine et ne cesse de questionner le vivant. Alors que ses limites sont sans cesse repoussées, quel est notre rapport à la mort au XXI siècle ?

Quelles en sont les représentations intelligibles et sensibles ?

Pour tenter d’appréhender ce phénomène, la recherche, les arts, le numérique et le patrimoine sont convoqués afin de nous aiguiller sur ce qu’on appelle la mort.

Fin de vie, plantes reviviscentes, zombie, mannequin numérique ou mort des étoiles… cette exposition propose de mettre en perspective nos connaissances, nos doutes et nos projections.

Une invitation à réfléchir ensemble pour dédramatiser un phénomène qui fait partie de la vie.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE 15 H À 18 H

Visite guidée à 16 h 30 à partir de 6 ans

FABRIKÀ 16 route de Gray au Campus de la Bouloie à Besançon

Entrée libre et gratuite sans réservation

+ Tous les samedis et dimanches retrouvez les rendez-vous et ateliers à 15h Sciences – Arts – Botanique

Cette exposition est une création de l’Université de Franche-Comté et du Pavillon des Sciences, avec la collaboration des nombreux laboratoires et les structures culturelles locales.

Avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Département du Doubs.

Renseignement : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.