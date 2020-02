Tournage en Franche-Comté du prochain film du collectif SerVice MerCi

Le Collectif SerVice MerCi, fondé autour du travail de Cyril Jourdan (qui a notamment été assistant réalisateur sur les films Minuscules 1, 2 et Yakari), tournera son prochain film au cœur de la Franche-Comté au printemps 2020...

COUP DE CŒUR POUR LES PAYSAGES COMTOIS

C’est sur la commune des Premiers Sapins que le réalisateur venu de Normandie a jeté son dévolu pour sa prochaine histoire, un huis clos doux amère d’une trentaine de minutes intitulé « Frontière(s)». Il est tombé amoureux lors de repérages dans la région de La Baraque, une ferme communale en réflexion autour de nouveaux usages.

UN TOURNAGE IMPLIQUANT MÊME LA POPULATION

Le tournage aura lieu sur une semaine au printemps et les trois acteurs seront normands, parisiens et franc-comtois.

Les préparatifs du tournage sont déjà en cours et l’accueil réservé à ce tournage a été des plus chaleureux.

La Mairie des Premiers Sapins, le collectif des amis de La Baraque et Familles Rurales (à qui l’animation du lieu a été confiée) se sont montrés des alliés précieux dans ces premiers instants cruciaux pour le bon déroulement du tournage. La population des environs a même été mise à contribution afin d’aider au décors à l’occasion d’un appel au prêt de mobilier pour habiller les lieux.