Le réseau de franchise V and B met en lumièreses talents en organisant un concours interne pour élire le meilleur VandBiste* de France (*VandBiste : caviste V and B)...

Après une première édition début 2019 qui avait permis d'élire 9 grands finalistes, la finale a eu lieu le 1er février 2020 à la Tour Montparnasse et c'est Maximilien Micheli, caviste au V and B de Pontarlier, qui l'a remportée !

Les "Meilleurs VandBistes de France" (MVF) ?

Ouvert à tous les cavistes V and B, ce concours, qui aura lieu tous les 2 ans, se déroule en plusieurs étapes : au départ, plus d'une centaine de concurrents se sont inscrits et ont choisi leur univers de prédilection : bières – vins – spiritueux. Un questionnaire a permis de sélectionner les 20 meilleurs candidats par univers en testant leurs connaissances globales. Ils se sont ensuite affrontés lors des sélections régionales où ils ont dû faire face à des épreuves telles que des dégustations à l'aveugle, des questionnaires techniques et entretiens face à un jury d'experts, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que neuf d'entre-eux !

Les neuf finalistes ont été désignés "ambassadeurs-produits"

(trois par catégorie : vin, bière et spiritueux), pour deux ans. Leur nouveau rôle leur a permis de participer à l'élaboration de la gamme V and B, sélectionner les produits lors de dégustations régulières, découvrir les vignobles, distilleries et brasseries de l'hexagone lors de visites ponctuelles. Ils sont une vraie mine d'or d'avis, d'idées et de contributions pour le réseau !

Le 1er février dernier, les neuf ambassadeurs-produits se sont "affrontés" lors de la finale.

Après remise des compteurs à zéro, plus question de se concentrer sur le vin, la bière ou les spiritueux : les finalistes devaient maîtriser les trois univers produits. Cinq épreuves ont permis de les départager face à un jury, jouant sur la connaissance des terroirs et la géographie des vignobles, brasseries et distilleries, testant les nez et les papilles à l'aveugle, taquinant les connaissances à coups d'indices et devinettes...

Un concours exigeant, dans une ambiance exaltée !

Après un coude-à-coude avec Grégory Barrandon du V and B Beauvais, jusqu'à la dernière question de l'ultime épreuve, c'est finalement Maximilien Micheli du V and B de Pontarlier qui a remporté cette grande finale. Orné pour deux ans du titre honorifique de Meilleur VandBiste de France, Maximilien Micheli confie que « Ce concours était assez intense, d'abord en équipe puis en individuel. Ce qui m'a plu, c'est que les épreuves étaient très originales, il fallait se concentrer mais ce n'était pas scolaire : tout était fait pour qu'on se prenne au jeu. Je suis plutôt discret d'habitude, mais je dois avouer que c'est galvanisant, et ça fait plaisir de recevoir les félicitations des clients, de l'équipe... C'est gratifiant ! »

Ce qu'on pourra retenir de ce concours ?

Que le niveau fût très élevé et que nos cavistes nous ont une fois de plus surpris par leurs connaissances. Avec des candidats plus que motivés pour prendre leur revanche, on peut d'ores et déjà se demander ce que nous réservera l'édition #2 du grand concours MVF qui aura lieu dans deux ans !