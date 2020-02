Emmaüs Ornans, une machine à tuer le petit commerce ?

La période électorale est propice aux débats d'idées.

Le président de l'association des commerçants ACC'OR en profite pour passer un message fort en direction de l'association Emmaüs Ornans :

"Sous couvert d'économie circulaire Emmaüs Ornans est en train de tuer le petit commerce Ornanais, Emmaüs fait "l'insurrection de la pauvreté" chez les petits commerçants et sa bonté disparaît au profit de quelques nantis de ce nouveau système !

Notre association affirme que cette association sort de son champ de compétence et de sa vocation première, en vendant en masse des produits neufs de marque !

les miséreux ne sont plus où l'on croit... nous en appelons à la réaction des politiques et des Ornanais qui doivent soutenir c'est le moment ou jamais un commerce de proximité en voie d'extinction..

ci-joint lettre adressée au Président France de cette association."