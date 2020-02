Inauguration d’une Maison France Services à Amancey

Qu’est-ce qu’une Maison France Services ?

Annoncée par circulaire le 1er juillet 2019 par le Premier ministre, ce service au public « doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du quotidien ».



France Services doit ainsi permettre de faciliter ces démarches avec le regroupement en un même lieu des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de lutter contre l’errance administrative.

Après l’inauguration d’une première Maison France Services dans la communauté de communes des Premiers Sapins en début de matinée, c’est Amancey qui a ensuite réuni le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs Jean-Philippe Setbon, le maire d’Amancey Philippe Maréchal, le Président de la Communauté de Communes Loue Lison Jean-Claude Grenier et le Sénateur du Doubs Jean-François Longeot pour officialiser ce service au public ainsi labellisé depuis le 1er février.

Mais la Communauté des Communes Loue Lison n’en reste pas là !

Jean-Claude Grenier l'annonce « notre objectif, c’est d’avoir à terme trois Maisons France Services sur le territoire de notre Communauté de communes ».

Vous pouvez vous rendre au 13, rue du Four à Amancey pour gérer toutes vos démarches administratives du quotidien liées à la santé, à la famille, à la retraite ou à l’emploi.

Les espaces France Services dispenseront a minima neuf services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des Allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.

Pour l’année 2020, 460 structures France Services doivent ouvrir en France.



Les engagements France Services :

• Le retour du service public au coeur des territoires : chaque Français doit pouvoir, à terme, accéder à un espace France Services en moins de trente minutes ;

• Un service public moderne, qui conjugue toutes les potentialités du numérique, tout en offrant un service public à visage humain. France Services, c’est d’abord la présence physique de deux agents d’accueil formés et disponibles pour être à l’écoute, rassurer et aider les usagers dans leurs démarches ;

• Un niveau de qualité garanti, quel que soit le lieu d’implantation et le porteur de projet France Services (collectivité, opérateur public ou privé) ;

• Un lieu agréable et convivial, qui change l’image des guichets de services publics et donne accès à une gamme élargie de prestations.

Une déclinaison dans le Doubs

Dans le département, on dénombre déjà 7 structures bénéficiant du label « France Services » :

• Les Premiers Sapins (8 rue de la Scierie – 25 580 Les-Premiers-Sapins)

• Besançon Planoise (7-9 rue Picasso – 25 000 Besançon)

• Baume-les-Dames (3 Place de la République – 25 110 Baume-les-Dames)

• Valdahon (5 Place du Général de Gaulle – 25 800 Valdahon)

• Montbéliard Petite Hollande (12 rue Maurice Ravel – 25 200 Montbéliard)

• Sochaux (4 rue de la Poste – 25 600 Sochaux)

• Amancey (13 rue du Four – 25330 Amancey).