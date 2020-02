Le grand départ des comtois pour Paris !

Helium de Bonant, Henzo d’Epoisses, Harpie d’Étalans, Hip Hop… au total, 11 chevaux seront présentés jeudi soir avant d’embarquer pour Paris.

Ils seront rejoints à Paris par 3 chevaux d’utilisation participant aux trophées et une jument d’élevage venue d’Ardèche.



Ces chevaux ont réalisé un parcours sans faute : Sélectionnés dans un premier temps sur leurs concours locaux pour participer à Maîche.

Puis qualifiés pour Besançon à Vache de Salon où les meilleurs ont enfin obtenu leur sésame pour le prestigieux Salon de l’Agriculture. Autant dire qu’ils sont maintenant habitués à être sous les projecteurs.



Pour l’occasion l’association des Jeunes Comtois (AJCA) et la section d’Orchamps-Vennes organisent les festivités.

Repas et buvette vous attendent pour saluer et encourager les éleveurs et chevaux, qui s’apprêtent à passer une semaine inoubliable.







Vente et dédicaces du nouveau livre des comtois !



Jean-Claude BARBEAUX et Jack VARLET, auteur et photographe du nouveau livre des comtois, après une année passée aux côté des comtois ne voulaient pas manquer ce moment.

Ils seront présents pour une séance de dédicace et une vente exceptionnelle des livres « Le cheval Comtois » fraichement édité aux éditions du Sékoya.



Jeudi 20 février 2020 à 20h

Transport Vivot

27 Route de Villedieu Vercel

Restauration et buvette sur place



@photos / Jack Varlet