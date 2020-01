Festival de la Paille, les deux premiers noms

Le Festival de la Paille aura l’immense fierté d’accueillir pour ses 20 ans, le plus connu des anciens membres du groupe Téléphone ! Avec la tournée OLO Tour, Jean-Louis Aubert retrouvera ses hologrammes à travers une nouvelle scénographie, toujours plus moderne et novatrice. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir et partager les chansons du nouvel album, mais aussi ses titres incontournables.





Après une formidable tournée sold out suite à la sortie de leur premier album Hit Sale, certifié Platine et cumulant plus de 100 millions de streams, Therapie Taxi reprendra la route en 2020 et s’arrêtera au pied des pistes à Métabief cet été !

FESTIVAL DE LA PAILLE • 31 JUILLET ET 1ER AOÛT 2020 / MÉTABIEF (25)