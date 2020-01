NOUVELLE VIE pour les anciens locaux du Café Café !

Incendiés en 2017, les anciens locaux du Café Café à Besançon reprennent vie et deviennent Le p’tit Coin Coin, une nouvelle salle dédiée à l’accueil d’événements privés. Des p’tits plats délicieux, de grandes tranches de rire et le goût de la bonne humeur, voici la promesse des joyeuses réceptions du p’tit Coin Coin, un lieu unique dédié aux particuliers et aux pros !