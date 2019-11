La 35 éme campagne d’hiver des Restaurants du cœur !

Dans le Doubs, cette année encore plus de 7 000 bénéficiaires seront accueillis dans les 11 centres ouverts et dans les 5 communes desservies par le camion et nous prévoyons de distribuer plus de 1 200 000 repas,

Pour nous adapter en permanence aux bénéficiaires, nous recherchons donc actuellement :

45 bénévoles essentiellement pour les centres de Besançon et Montbéliard, des coiffeurs, des chauffeurs, des personnes dédiées aux vêtements, des personnes pour le soutien de retour à l’emploi, nous recherchons également des bénévoles pour la collecte des 6, 7 et 8 mars 2020 (vacation de trois heures).