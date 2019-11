Lutte contre les violences faites aux femmes !

La mobilisation contre les violences faites aux femmes, ce n’est pas une nouveauté pour le Département du Doubs, chef de file des solidarités. Depuis 2015, Christine Bouquin, Présidente du Département, et son équipe soutiennent tous les plans d’actions et dispositifs qui peuvent contribuer à la lutte contre les violences conjugales et ce, tout au long de l’année...