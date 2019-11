Le maire de Nans-sous-Sainte-Anne convoqué au tribunal administratif

Suite à son arrêté anti-pesticides pris sur la commune de Nans-sous-Sainte-Anne, sans surprise, le Préfet du Doubs a saisi le tribunal administratif de Besançon.



Monsieur Emmanuel Cretin, Maire de Nans-sous-Sainte-Anne, soutenu par tout son conseil municipal, a été convoqué au tribunal par le juge des référés, ce jeudi 14 novembre.



Un rassemblement a eu lieu rue Charles Nodier à 14h à l’appel du mouvement "Nous voulons des coquelicots", soutenu par la Confédération paysanne Doubs - Territoire de Belfort et d’autres organisations dont des militants identifiés Gilets Jaunes d'Ornans, pour apporter une approbation et un soutien au maire.



Emmanuel Cretin, en qualité de Maire mais également d'expert environnemental, s'est défendu sans avocat devant le Président du tribunal administratif.



Son argumentaire très documenté portait sur les dangers des pesticides et sur le côté réglementaire de sa convocation devant cette juridiction.





Le 8 novembre dernier, la justice valide deux arrêtés anti-pesticides au nom du « danger grave » pour la population. Les pesticides constituent une véritable menace pour la santé publique et pour l’environnement.

Réponse du tribunal dans quelques jours.



Par ailleurs, Emmanuel Cretin animera au nom du Syndicat Mixte Doubs Haute Loue une conférence ayant pour thème "Comment prendre en compte la biodiversité dans les agricoles ?", le 4 décembre 2019 à Nans-sous-Sainte-Anne.