LES FRANGINES au PopOppidum Festival

Née sous l’impulsion de quelques passionnés de musique en 2010, la première édition du PopOppidum Festival rencontre un succès prometteur. Au fil des années, le public a pu applaudir des découvertes très rock, de notoriété nationale ou régionale (Sidilarsen, Monsieur Z, La Phaze, Undergang) et des artistes plus festifs (Debout sur le Zinc, Oldelaf, Les Caméléons, Nadamas, Mad in Ska).

En 2015, la formule change et les organisateurs proposent une affiche plus médiatique : Kyo remplit l'Oppidum en quelques semaines.

Depuis, les artistes qui font l'actualité se succèdent devant plus de mille spectateurs: Vianney, John Mamann, Gauvains Sers, Marion Roch, Nadamas, Claudio Capéo...



En avril 2019, vous avez pu applaudir Trois Cafés Gourmands en live. Le groupe de chanson festive, révélation de cette rentrée 2019 était précédé des bisontins de CITADEL livrant une pop délicieusement funky, teintée de blues aux effluves de groove.

L'interview sur VILLAGES FM = Les Frangines



A L'AFFICHE

20h30 - JULE (chanson française)

21h30 - LES FRANGINES (variété française)

En 2015 Julie Rousselet, alias Jule est touchée subitement par le cancer.

Soutenue par ses amis musiciens , elle affronte ce cataclysme et met ses maux en musique.

Jule et ses musiciens vous présentent des compositions françaises à textes tendres, sensibles qui parlent de sentiments, de rencontres, d'envies et d'amour. Ce spectacle vous invite à un voyage haut en couleurs et à la rencontre des fondamentaux de nos vies à travers des mélodies pop, pepsy, groovy, sur des rythmes posés .

Le piano virevoltant vous entraîne dans sa danse suivi par la guitare et la basse qui donnent la couleur aux morceaux tandis que d'autres sont plus feutrés et intimistes.

Deux amies de longue date unie par un lien de sonorité musicale, autour d’une pop-folk subtile et lettrée. Nano et Jass forment depuis plus de quatre ans le duo les Frangines. Sur des accords de guitare acoustique, leurs deux voix harmonisent avec une évidente complémentarité.

Une sensibilité particulière à la beauté et aux potentialités de la langue française, affermie au cours de leurs études littéraires, s’exprime dans l’écriture de leurs textes, tressant de multiples consonances et correspondances poétiques, et s’appuyant à l’occasion sur de grands classiques.

Habité par les thématiques de la route et de l’exploration, leur univers musical évoque de vastes paysages naturels, campagnards, montagneux

ou maritimes, que l’on retrouve dans les images de leurs clips.

lesfranginesmusique.fr

