Important programme de rénovation de la Cité administrative Sarrail à Besançon

Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement, qui vise notamment à accélérer la transition énergétique, le Gouvernement a fait le choix d’investir 1 milliard d’euros sur 5 ans pour rénover ses cités administratives.

Ce programme inédit financera des travaux qui réduiront la consommation énergétique des bâtiments.

Il permettra également d’améliorer les conditions d’accueil du public et les conditions de travail des agents, en optimisant l’occupation des surfaces et en accueillant des services supplémentaires.

Implanté dans les anciens couvents des Visitandines et des Bénédictines à Besançon, dont la construction remonte à 1660, cet ensemble immobilier figure au plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, ce qui induit des exigences architecturales et techniques fortes en cas de rénovation.

Le potentiel de densification de la cité, constituée de 5 bâtiments est très important. Le projet rénovation, d'un montant de plus de 5 M€, intègre d'importants travaux qui permettront de maximiser l'occupation de la cité en regroupant de nombreux services du rectorat, actuellement implantés sur un autre site domanial, qui sera ensuite cédé.

Les travaux permettront également de moderniser l'organisation des locaux et de répondre aux besoins des services comme du public.

Enfin, le projet comprend des travaux énergétiques importants (remplacement des menuiseries, isolation des planchers hauts, remplacement des systèmes de production de chauffage, amélioration de l’éclairage avec la mise en place de luminaires basse consommation…), qui seront réalisés tout en préservant le caractère patrimonial de cet ensemble architectural remarquable.

La facture énergétique sera considérablement réduite (+ de 90 %) par rapport à celle des bâtiments actuels.