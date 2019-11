La Fromagerie du Mont d'Or Sancey Richard, Meilleur Mont d'Or de la saison 2019 - 2020 !

Le Concours du Meilleur Mont d'Or de la saison.

Chaque année un jury composé de 10 membres d'horizon divers et variés, (journalistes, Chef cuisinier, Président du syndicat du Bleu de Gex, techniciens du milieu fromager, ...), - sans attache à aucune fromagerie). Ils ont pu déguster les Mont d'Or présentés et juger de leur aspect, leur parfum, leurs aromes.

Par son goût équilibré, sa finesse d'arôme et sa pâte souple et fondante, le Mont d'Or de la fromagerie Sancey Richard remporte le 33ème Concours du Meilleur Mont d'Or de la saison.

La fromagerie Badoz a obtenu la médaille d'argent talonné par la fromagerie de Doubs avec la médaille de bronze.

L'Assemblée Générale ... parlons du Mont d'Or de demain.

À l'issue du concours, les principaux acteurs de la filière étaient réunis pour participer à l'Assemblée Générale qui se tenait dans l'après-midi. Lors de cette assemblée, les travaux sur la refonte du cahier des charges de l'AOP ont été présentés et les enjeux faces aux changements climatiques ont également été abordés.

Grâce à un fourrage - et donc un lait- de qualité, le Mont d'Or de la saison 2019/2020 est goûteux et savoureux, et à moins souffert de la sécheresse, par rapport à la saison 2018/2019.

Parce que les changements climatiques ont de plus en plus d'impact sur la production de nos Mont d'Or, il est nécessaire de retravailler le cahier des charges de l'AOP, et ce afin de mieux appréhender les productions à venir, sans que cela ait un impact sur la qualité de nos fromages. Éric Février - Président du Syndicat Interprofessionnel du Mont d'Or.

Fabriqué du 15 août au 15 mars, le Mont d'Or est commercialisé du 10 septembre au 10 mai chez les crémiers-fromagers et dans les grandes et moyennes surfaces.

À propos du Syndicat Interprofessionnel du Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs (SIMO) :

Créé en 1980, le Syndicat Interprofessionnel du Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs regroupe 400 producteurs laitiers et 10 fromageries. Son action s'articule autour de deux principales missions ; D’abord sur la traçabilité, le contrôle des ateliers de production et la veille sanitaire. Chaque producteur assure un très haut niveau de vigilance quant au respect du cahier des charges. La seconde mission porte sur la promotion du produit et la reconnaissance du savoir-faire qui caractérise ce fromage unique. Face au défi que représentent les transitions écologiques, le SIMO travaille actuellement à la refonte de son cahier des charges afin de l'adapter aux attentes sociétales, avec une fabrication axée sur le respect de l'environnement, dans des structures à taille humaine, cohérentes avec son histoire.

www.mont-dor.com