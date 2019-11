L'autre se cache partout. Il peut surgir de nulle part et repartir immédiatement. On le croise le temps d'un spectacle coup de coeur à Avignon en 2011, on écoute une de ces chansons en boucle sur un Album de famille et puis... Et puis, on l'oublie ...

On l'oublie jusqu'à ce soir d'été 2019. Je suis assise dans le public au milieu de 700 personnes et il est là, sur scène. Et je ne sais même pas que je l'ai déjà croisé, son nom me dit vaguement quelque chose, son affiche aussi ... mais ....

C'est ce soir là qu'a lieu la vraie rencontre. C'est ce soir là qu'il nous cueille vraiment. C'est ce soir là que notre coeur s'ouvre en tout grand pour laisser passer le torrent d'émotions qu'il réveille. C'est comme si cette rencontre nous mettait enfin en face de qui nous sommes. C'est comme s'il y avait un "avant" et un "après" ce concert là. C'est comme si l'autre, avec ses quelques mots, ses chansons et ses petits ballons, c'est comme s'il avait changé notre vie. Désormais, il faudra faire "Avec".

Et voila qu'il revient, ou plutôt, ils reviennent, car ils sont deux. Ils reviennent ce samedi 9 novembre aux Verrières de Joux. Franchement, je ne peux que vous inviter à prendre le temps de faire leur rencontre, parce qu'une rencontre avec David Sire et Cerf Badin, ça vous transforme une vie, ça vous "tire l'humain vers le haut" (dixit le magazine de chanson Hexagone), ça vous redonne du soleil pour tout un hiver.

Et sinon, nos concerts en novembre :

- 8 novembre, Houtaud, soirée privée

- 23 novembre, Pontarlier, MPT des Longs Traits

- 30 novembre, Morteau, Théâtre, spectacle en choeur pour Louis (participation avec les Sapinettes chorale d'enfants des Combes).

Plus d'information : www.lalue.net - www.oreille-en-fete.fr