RENCONTRE « PLACE A L’AVENIR »

À l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap, les membres du service public de l’emploi :

Cap emploi 25 – 90, la Mission locale du bassin d’emploi de Besançon, Pôle Emploi s’associent pour la première édition de l’opération «Place à l’avenir » le mardi 19 novembre de 13h30 à 17h30 au Palais des Sports de Besançon en collaboration avec la Région Bourgogne Franche-Comté, LADAPT, l’Agefiph et l’Association ARIS et grâce à la mise à disposition de la salle par la Ville de Besançon.

Cette manifestation n’est pas qu’un forum de l’emploi. Elle s’inscrit dans une démarche inclusive et ouverte à tous. Elle permettra le partage d’expériences entre partenaires et personnes à la recherche de solutions pour leur avenir professionnel. Ainsi 40 organismes du monde économique, de la formation, de l’insertion, de la santé au travail et du handicap seront présents pour répondre aux visiteurs qu’ils soient demandeurs d’emploi, salariés, indépendants, reconnus travailleurs handicapés ou non. Elle vise également à faire évoluer les représentions de chacun sur les notions de handicap et de compétences.

Son organisation s’inscrit dans un contexte spécifique pouvant se résumer dans les trois points suivants :

- Une offre de service CAP EMPLOI dépassant la simple reconnaissance administrative du handicap pour tendre vers la notion de difficultés de santé.

- Une incitation des pouvoirs publics invitant les acteurs du service public de l’emploi à un rapprochement.

- Un projet associatif ARIS souhaitant s’appuyer sur l’expérience des acteurs pour trouver des solutions nouvelles.

Cette manifestation rentre dans un programme plus global (joint à ce communiqué) d’actions menées par l’association ARIS (Association Régionale pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap) et son service Cap emploi dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Association Régionale pour l’intégration sociale et professionnelle

des personnes en situation de handicap

70, rue Jacques Prévert - 25000 Besançon

Tél. : 03 81 41 82 23 - 06 30 51 30 23 - www.association-aris.org