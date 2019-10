Les paysages à l’honneur à l’occasion des journées portes ouvertes !

Les Archives Départementales du Doubs ouvrent leurs portes les samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019 de 14h à 18h. Outre les traditionnelles visites des lieux, petits et grands seront invités à participer à des activités sur le thème des paysages et bien sûr, bicentenaire oblige, autour de Courbet...