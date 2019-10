L’art et la manière de valoriser la matière et les hommes !

Qui est Mathisse Dalstein ?

Diplômé des métiers d’art (DMA) en 2015 au Lycée des Arts du Bois de Moirans-en-Montagne, Mathisse a très rapidement l’envie d’entreprendre et de s’ouvrir au monde. Afin de s’affirmer en tant que designer indépendant, il part pour Tahiti où il travaille en collaboration avec un cabinet d’architecture d’intérieur sur la thématique « Made in Tahiti ».

À son retour en 2016, il a créé son entreprise.

Pour mettre le pied à l’étrier, il revient sur ses terres d’apprentissage dans le Haut-Jura où il intègre la pépinière d’entreprises « L’atelier au village », sur la commune des Crozets qui s’inscrit dans un schéma local de développement, de mutualisation des moyens et de valorisation des Métiers d’Arts. En parallèle, il entame une collaboration avec l’association Emmaüs de la région dijonnaise. De cette collaboration est né le projet « Emmaüs UP », fruit d’une volonté commune d’inscrire les compagnons d’Emmaüs dans un projet collaboratif, créatif et éthique, porté sur la valorisation des matières, des techniques et des Hommes.

Sous forme d’atelier, Mathisse supervise le processus de création, de la conception à la réalisation d’objets, et permet aux compagnons d’être acteurs dans chacune de ces étapes en y partageant ses connaissances et ses compétences tout en valorisant l’imagination de chacun.

Quelle démarche créative ?

Dans chacun de ses projets, Mathisse Dalstein propose un univers créatif où les pratiques techniques et conceptuelles interagissent. Son approche offre ainsi de nombreuses possibilités. Pièces de mobilier, installations, sculptures ou encore actions collaboratives. Ses projets comm uniquent et s’entremêlent, dans une démarche créative, esthétique et éthique. Il puise la matière obsolète, ressource première de ses créations, afin de lui donner une seconde vie, un nouveau sens.

Une belle réalisation artistique qui permet de valoriser la matière et les hommes !

