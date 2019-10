Vite, vite… L’escargot du Lison est ouvert !

Fille d’agriculteur, elle baigne dans l’élevage depuis son plus jeune âge ce qui l’a conduite à passer un BTS agricole à Levier. Après quelques expériences professionnelles diverses, elle décide au printemps de s’installer comme hélicicultrice à Eternoz, là où elle vit. Un lien avec la nature qui devenait vitale pour elle.

Après avoir suivi une formation en héliciculture de huit semaines au Centre de Formation de Châteaufarine, elle installe son parc d’élevage de 400m2 sur un terrain familial en plein coeur de la forêt et elle dépose 100 000 naissains d’escargots au printemps. Ensemencés de trèfles et de moutarde qui constituent la base de leur alimentation, les escargots se cachent sous des structures bois et se développent ainsi durant plusieurs mois. Après les avoir choyés tout l’été, elle procède à leur transformation.

À proximité de sa maison, est installé son laboratoire, qui répond bien évidemment aux normes d’hygiène en vigueur et un magasin de vente.

Une fois les escargots décoquillés, ils sont cuisinés au court-bouillon puis préparés selon plusieurs recettes. La plus classique reste les coquilles préparées avec de la farce à la Bourguignone ou simplement les escargots en bocaux prêts à cuisiner. Mais Marjorie Bourgeois propose également des Fromentines au Comté ou au chèvre. L’escargot est déposé sur une coquille en pâte, avec un peu de farce c’est idéal pour l’apéritif sans oublier la mousse d’escargots à toaster, à chacun ses goûts et ses préférences …

« Je ne suis pas en bio, mais je privilégie le local ! Tous mes produits proviennent de producteurs locaux et je n’utilise aucun engrais ni pesticide. J’accorde une attention particulière au naturel » précise Marjorie qui espère à terme tripler sa production et assurer la propre reproduction de ses escargots. Présente sur les marchés d’Ornans, Amancey, Levier, Saône et Rivotte vous pouvez également vous rendre à son magasin dans le lotissement à Eternoz ou effectuer vos réservations par téléphone.

L’escargot du Lison

16, rue de la Forge, 25330 Eternoz

06 89 44 38 77

Facebook : L’escargot du Lison