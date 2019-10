Halloween au parc Dino-Zoo !

Pendant les vacances de la Toussaint, revenants, spectres, et sorcières font leur apparition au parc Dino-Zoo...

Au milieu de citrouilles de toutes formes et de toutes couleurs, de bottes de paille et des champignons géants... chacun est plongé dans une ambiance automnale qui donne un air de fête à l’ensemble du parc. Pour profiter de l’évènement, venez déguisez et repartez avec votre photo de famille !

Les arbres également prennent vie et dévoilent leurs visages... tout est mis en oeuvre pour donner une ambiance magique et mystérieuse.

Des centaines d’heures de travail sont nécessaires à la mise en place des décors.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS HALLOWEEN

• Dans un atelier d’art plastique spécial halloween, créez vos propres monstres en ballon ou en carton, découvrez également le Cabinet de curiosité de Dino-Zoo !

• Rencontrez les dernières créations du savant fou : des robots dinosaures dotés d’une intelligence artificielle. Oserez-vous les approcher ou les toucher ?

• Le maquillage gratuit. Ajoutez une touche d’horreur et d’amusement à cette journée thématisée !

• Des feux de camp seront disposés pour que les familles se réunissent autour d’un feu pour partager un moment unique avec grillade de guimauves à la clé !

• Touchez, goûter, sentez… un breuvage enchanté : la tambouille des sorcières ! Découvrez leur étrange atelier sensoriel !

NOUVEAUTÉS

Découvrez le film 4D le monde perdu !

Suivez les aventures délirantes de Bob et du professeur Lizzie sur une île peuplée de dinosaures ! Velociraptor féroces, pterosaures vivants, triceratops géants, bébé stegosaurus et le puissant T-Rex.

Le comptoir des pirates

Dans une ambiance de pirates, testez votre adresse et relevez les défis du capitaine ! Jeux d’adresses, énigmes...

____________________________________________

rue de la préhistoire, 25620 Charbonnières-les-sapins

03 81 59 31 31 - www.dino-zoo.com