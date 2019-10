La boutique Teranga vous souhaite la bienvenue !

Matar est un jeune sénégalais qui est arrivé en France en 2004 par sa passion musicale. Après avoir travaillé dans l’animation, et notamment directeur de centre de loisirs, il décide de concrétiser un projet qui lui tient à coeur : fabriquer et faire découvrir des produits sénégalais.

Son sens du relationnel et son goût accru pour les produits locaux, sans compter ses talents culinaires, l’ont amené à fabriquer du jus de gingembre et du jus de Bissap.Le jus de Bissap est une boisson très répandue en Afrique. Cette macération de fleurs d’hibiscus peut être consommée froide ou chaude. Riche en polyphénols, cette boisson offre de nombreux bienfaits sur la santé. Elle est excellente pour les personnes souffrantes d’hypertension ou pour prévenir les infections urinaires. Matar, propose également le jus de gingembre et de nombreux cocktails issus de ces boissons.

Parce qu’il souhaite s’intégrer dans un circuit court, ces jus sont conditionnés en bouteille en verre et peuvent être consignés dans un souci de réduction des déchets.

Vous trouverez en boutique tous ses cocktails et boissons artisanales mais également ceux de producteurs locaux (terrine, nougats, gâteaux). Envie de nouvelles saveurs ? Matar est également présent sur les marchés locaux d’Ornans, de Pugey et de Rivotte et il peut même faire des livraisons à domicile. Sa passion musicale n’est pas mise de côté, il dispense des cours de guitare individuels à la boutique pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans (solfège non obligatoire). Une façon à lui de faire partager ses passions !

07 77 07 91 77

74 rue Pierre Vernier, 25290 Ornans

mhsideal.jimdo.com