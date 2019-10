A Besançon, le ministre est venu visiter l’école primaire Bourgogne dans le quartier de Planoise à Besançon et échanger avec les enseignants et les parents d'élèves sur le dédoublement des classes de CP et CE1 et l’école inclusive dans le cadre d'une table ronde.

